Trotz der Turbulenzen auf den internationalen Schiffbau-Märkten hält sich die deutsche Zulieferindustrie weitgehend stabil. Zwar reduzierte sich der Umsatz der Branche im vergangenen Jahr um vier Prozent auf 10,6 Milliarden Euro, doch war der Auftragseingang mit einem Plus von 2,7 Prozent erstmals seit Jahren wieder leicht positiv, teilte die Arbeitsgemeinschaft Marine Equipment and Systems des Verbandes VDMA am Dienstag in Hamburg mit.