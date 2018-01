Schiff rammt im Hafen von Brake zwei andere Schiffe

Schifffahrt

Ein Schiff hat im Hafen von Brake (Landkreis Wesermarsch) zwei andere Schiffe gerammt. Der Kapitän wollte sein 83 Meter langes Schiff am Montagnachmittag nach dem Entladen an einen anderen Liegeplatz fahren, wie die Wasserschutzpolizei mitteilte.

Brake. Dabei soll der 55-Jährige Gezeitenströmung und Windverhältnisse falsch eingeschätzt haben. Sein Schiff stieß gegen einen 198 Meter langen Frachter und einen Schlepper, die beide am Pier lagen.

Die Außenhaut des Frachters bekam dabei einen Riss, der geschweißt werden musste. Er sollte in der Nacht aber wie geplant auslaufen können. Auch der 55 Jahre alte Kapitän durfte am Abend mit seinem Schiff in Richtung Dänemark weiterfahren. Gegen ihn läuft nun ein Bußgeldverfahren.

dpa