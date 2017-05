Notfälle

Scheune eingestürzt: Feuerwehr sucht nach Verschütteten

Nach dem Einsturz einer Scheune in Verden haben 150 Einsatzkräfte der Feuerwehr in der Nacht zum Sonntag stundenlang die Trümmer nach Verletzten durchsucht. Die Ursache für den Einsturz des Gebäudes war zunächst völlig unklar, wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte.