Polizei

Brechmittel waren gegen Drogendealer zur Jahrtausendwende oft im Einsatz. In Bremen starb 2005 ein mutmaßlicher Dealer bei der Aktion im Polizeigewahrsam. Alt-Bürgermeister Scherf sieht Fehler.

Hamburg/Bremen. Bremens Alt-Bürgermeister Henning Scherf (SPD) macht die Geschichte um den Tod eines mutmaßlichen Drogendealers bei einem Brechmitteleinsatz 2005 noch immer zu schaffen. "Ich fühle mich schuldig, dass ich den Tod dieses Menschen möglich gemacht oder zumindest dieses Verfahren gerechtfertigt habe", sagte Scherf in einem Interview dem "Magazin der Allianz Deutschland AG". Er habe sich immer vor die Polizei und diese Methode gestellt. "Heute sage ich auch, dass es ein Fehler war", sagte Scherf. In dem Interview ging es um Altern, Ruhestand und Erfahrungen.

Der Tod des 35-jährigen mutmaßlichen Dealers zum Jahreswechsel 2004/2005 hatte weit über die Grenzen Bremens hinaus Aufsehen erregt. Ein Polizeiarzt hatte dem sich heftig wehrende Afrikaner aus Sierra Leone gewaltsam Wasser einflößt, das in die Lunge gelangte und zum Atemstillstand führte. Ziel der Maßnahme war es, damit das Erbrechen zuvor verschluckter Drogenkügelchen zu erreichen. Der 35-Jährige starb zwei Wochen später.

Der Amtsarzt stand drei Mal wegen fahrlässiger Tötung vor Gericht. Zwei Prozesse endeten mit Freispruch, beide Male kassierte der Bundesgerichtshof das Urteil. Das dritte Verfahren wurde 2013 gegen eine Geldauflage eingestellt. In dem letzten Prozess war erstmals auch Scherf als Zeuge geladen, der von 1995 bis 2005 Bürgermeister und Justizsenator war. Scherf sagte 2013 vor Gericht, es habe seines Wissen bis zu dem "tragischen Unglücksfall" keinerlei Probleme mit dem Einsatz von Brechmitteln gegeben. "Das war Alltag, strafrechtlicher und beweissichernder Alltag."

Zum 10. Todestag, am 7. Januar 2015, errichtete eine Initiative in den Wallanlagen in Bremen eine Gedenktafel und legte Blumen nieder.

dpa