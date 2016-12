Gunter Dunkel, Vorstandsvorsitzender der Landesbank NordLB. © Holger Hollemann/Archiv

Banken

Scheidender NordLB-Chef will in Hannover bleiben

Der scheidende NordLB-Chef Gunter Dunkel sieht seine nähere Zukunft auch nach dem Rückzug aus dem Bankvorstand in der niedersächsischen Landeshauptstadt. "Ich bleibe in Hannover", sagte der 63-Jährige am Dienstagabend.