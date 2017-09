Schau widmet sich Max Beckmanns Welttheater

Ausstellungen

Immer wieder malte Max Beckmann Akrobaten, Clowns, Tänzer und Schauspieler. Unter dem Titel "Welttheater" versammelt die Bremer Kunsthalle rund 120 seiner Werke von 1920 bis 1950. Neben Gemälden, Skulpturen und Grafiken sind in der Ausstellung ab Samstag auch von Beckmann (1884-1950) verfasste Theatertexte zu sehen.

Bremen. Seine Werke rund um das Welttheater seien auch als ein politischer Kommentar zur damaligen Zeit zu verstehen, teilte die Kunsthalle am Donnerstag mit. So stellte sich Beckmann oft im Clownskostüm dar - und verweist damit auf den beobachtenden und kritisch kommentierenden Harlekin. Im Mittelpunkt der Schau steht das Gemälde "Apachentanz" (1938). Es zeigt einen spektakulären Modetanz, der zu damaliger Zeit in den Großstadt-Varietés aufgeführt wurde. Die Zuschauer wenden sich jedoch ab. Nach Ansicht der Kuratorinnen schuf Beckmann damit ein Sinnbild des Weltgeschehens, das die Bevölkerung nur desinteressiert zur Kenntnis nimmt.

Die Ausstellung entstand in Zusammenarbeit mit dem Museum Barberini in Potsdam, wo sie ab Februar zu sehen zu sein wird. Neben zahlreichen Werken aus der Bremer Sammlung zeigt sie auch selten präsentierte internationale Leihgaben, darunter zwei Werkfolgen aus amerikanischen Museen.

dpa