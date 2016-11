Bilder der Comic-Reihe «Fix und Foxi» sind im Wilhelm Busch Museum zu sehen. © Peter Steffen

Ausstellungen

Schau über "Fix und Foxi": Deutsche Antwort auf Micky Maus

Die Ausstellung "Fix und Foxi" gibt von diesem Samstag an erstmals in Deutschland umfassenden Einblick in das Universum von Rolf Kauka (1917-2000). Der Verleger habe den Comic in Deutschland aus der Schmuddelecke geholt, sagte Gisela Vetter-Liebenow, Direktorin des Museums Wilhelm Busch in Hannover, am Freitag.