Schau rückt Schlaf als Kunstmotiv in den Mittelpunkt

Ausstellungen

Schlafen muss jeder. Doch wie man schläft, ist ganz individuell. Mit den verschiedenen Facetten von Schlaf beschäftigt sich ab Sonntag eine Ausstellung im Bremer Paula Modersohn-Becker Museum.

Bremen. Dabei treten 70 Gemälde, Fotografien, Installationen und Skulpturen von Künstlern wie Edvard Munch, Andy Warhol, Gustave Courbet und Sophie Calle in den Dialog. Die Ausstellung "Schlaf. Eine produktive Zeitverschwendung" sei die erste in Deutschland, die sich diesem Thema aus künstlerischer Sicht umfassend widme, sagte Museumsdirektor Frank Schmidt am Donnerstag. Der Franzose Virgile Novarina hat für die Schau extra eine Performance geschaffen. Zur Eröffnung schläft er im Museum und zeichnet dabei seine Hirnströme auf.

dpa