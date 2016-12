Schafe fressen auf einem Feld. © Philipp Schulze

Tiere

Schafhalter fordern Regulierung der Wolfspopulation

Angesichts der wachsenden Wolfsbestände in Deutschland haben Schafhalter eine Regulierung der Population gefordert. Das Vorgehen in Deutschland habe mit einem professionellen Wolfsmanagement nichts zu tun, sagte der stellvertretende Vorsitzende des Fördervereins der Deutschen Schafhaltung, Gerd Dumke, am Mittwoch in Hannover.