Notfälle

Schäumende Wasserhähne nach Feuerwehreinsatz

Einwohner von in Nordhorn in der Grafschaft Bentheim haben am Sonntag die Feuerwehr alarmiert, weil statt Wasser Schaum aus ihren Wasserhähnen kam. "Die Konzentration ist so gering, dass wir eigentlich keine Gefahr mehr sehen", sagte Hendrik Brink von der Feuerwehr Nordhorn am Sonntagmittag.