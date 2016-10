Ein Schäferhund. © Boris Roessler/Archiv

Tiere

Schäferhunde-Weltmeisterschaft: 42 Nationen wollen Titel

Mit Teilnehmern aus 42 Nationen hat am Mittwoch in Meppen die 29. Weltmeisterschaft für Deutsche Schäferhunde begonnen. Bis Sonntag sind 129 Hundeführer am Start, um einen Einzel- und einen Mannschaftsweltmeister zu ermitteln.