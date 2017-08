Schafherde und Schäferhund. © Philipp Schulze/Archiv

Agrar

Schäfer und ihre Hunde treten im Hüte-Wettstreit an

Sieben Schäfer aus ganz Deutschland sind an diesem Wochenende in einem Hüte-Wettstreit gegeneinander angetreten. Beim Landesleistungshüten in der Gemeinde Eimke (Landkreis Uelzen) mussten sie zeigen, wie gut sie mit ihren Hunden rund 250 Heidschnucken hüten und lenken können.