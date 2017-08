Jürgen Resch, Geschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe (DUH). © Kay Nietfeld/Archiv

Saubere Luft: Umwelthilfe will Druck erhöhen

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) will im Kampf um saubere Luft den Druck auf Bundesländer und Städte erhöhen. Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch kündigte an, die DUH werde in den kommenden Tagen für 45 weitere Städte formale Verfahren zur Sicherstellung der Einhaltung der Grenzwerte für Stickstoffdioxid (NO2) einleiten.