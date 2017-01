OHB-Vorstandsvorsitzender Marco Fuchs spricht bei der Vorstellung von SmallGEO. © C.Jaspersen

Raumfahrt

Satellitenplattform made in Bremen kurz vor Start ins All

Ein in Bremen gebauter Telekommunikations-Satellit soll in der Nacht zum Samstag (28. Januar) ins All starten. Nach mehr als 20 Jahren sei Deutschland wieder in der Lage, solche Satelliten zu fertigen, sagte der Vorstandsvorsitzende des Bremer Technologiekonzerns OHB, Marco Fuchs, bei der Vorstellung der Satellitenplattform SmallGEO am Montag.