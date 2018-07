Göttingen

Der Vorstand hob daher die Umsatzziele für den Bereich und den Gesamtkonzern an. Im Gesamtjahr soll der Umsatz nun um etwa 12 bis 15 Prozent klettern, wie der Konzern am Dienstag in Göttingen mitteilte. Zuvor hatte Sartorius noch eine Steigerung um etwa 9 bis 12 Prozent angepeilt.

Im gesamten ersten Halbjahr konnte Sartorius seine Erlöse um 8 Prozent auf knapp 759 Millionen Euro steigern. Als bereinigter Gewinn blieben knapp 80 Millionen hängen, nach rund 70 Millionen Euro in den ersten sechs Monaten des Vorjahres.

dpa