Samuel Koch sitzt in einem Kinosaal. © Christoph Schmidt/Archiv

Theater

Samuel Koch kehrt für Gastspiel nach Hannover zurück

Schauspieler Samuel Koch kehrt erstmals seit seinem Studienabschluss für ein Gastspiel in die niedersächsische Landeshauptstadt zurück. Gemeinsam mit Robert Lang werde der 29-Jährige am 28. Januar "Ein Bericht für eine Akademie" von Franz Kafka präsentieren, teilte das Schauspiel Hannover am Montag mit.