Notfälle

Salzsäure in Fabrik ausgetreten: Gewerbeaufsicht ermittelt

Nach dem Gefahrgutunfall in einem Chemiebetrieb im Kreis Oldenburg hat die Gewerbeaufsicht am Unfallort Untersuchungen aufgenommen. In einer Werkhalle des Betriebs in Hude traten am Montag rund 1000 Liter Salzsäure aus.