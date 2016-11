Fahnen der Salzgitter AG. © Sebastian Gollnow/Archiv

Stahl

Salzgitter hält an Gewinnprognose fest

Der zweitgrößte deutsche Stahlhersteller Salzgitter hält angesichts einer Gewinnsteigerung in den ersten neun Monaten des Jahres an seiner Prognose für das Gesamtjahr fest. Anti-Dumping-Zölle der Europäischen Union und eigene Umstrukturierungen hätten positive Wirkungen gezeigt, teilte der Konzern am Donnerstagabend mit.