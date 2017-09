Lebensmittel

Salmonellen in Mini-Salami gefunden

Wegen Salmonellen-Gefahr ruft ein bayerischer Wursthersteller bei Aldi Nord verkaufte Mini-Salami zurück. Wie das Unternehmen Hans Kupfer & Sohn am Freitag in Heilsbronn mitteilte, wurden die Bakterien in einer Packung "Salami Piccolini Mediterran" gefunden.