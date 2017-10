Saison beendet: Über 150 000 Besucher im Park der Gärten

Freizeit

Trotz des eher kühlen Regensommers hat der Park der Gärten in Bad Zwischenahn in dieser Saison 153 400 zahlende Besucher registriert. Damit liege man nur ganz knapp unter dem Rekordergebnis aus dem Vorjahr, als 300 Besucher mehr gezählt wurden, so Geschäftsführer Christian Wandscher.

Bad Zwischenahn. "Wir sind alle sehr zufrieden."

Gut besucht war der Apfeltag am 3. Oktober, der allein 7000 Gäste in Deutschlands größte Mustergartenanlage lockte. Nicht in den Gesamtzahlen enthalten sind die 21 000 unter 18 Jahre alten Besucher, die kostenlos in den Park dürfen. Die Zahl der verkauften Jahreskarten stieg von 4500 im Jahr 2016 auf 5200. Die Saison dauerte in diesem Jahr vom 14. April bis 8. Oktober.

Der Park der Gärten befindet sich auf dem Gelände der ersten Niedersächsischen Landesgartenschau 2002 in Bad Zwischenahn im Landkreis Ammerland. Auf einer Fläche von insgesamt 14 Hektar sind über 40 Mustergärten zu sehen - vom Bauerngarten über den Japangarten bis zum Pool-, Party- oder Wellnessgarten.

Besonders gehegt und gepflegt wird in Bad Zwischenahn der Rhododendron - in dem Park gibt es rund 2000 unterschiedliche Sorten. 90 Prozent aller Alpenrosen (Rhododendron), die in Deutschland vermarktet werden, kommen aus der Region Ammerland/Ostfriesland. Deshalb gilt die Alpenrose auch als "Nationalpflanze" des Ammerlandes.

dpa