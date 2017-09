Vanessa Münstermann, Gründerin des Vereins «AusGezeichnet». © Julian Stratenschulte/Archiv

Soziales

Säureopfer Vanessa hat Kontakt zu Betroffenen weltweit

Ihr Gesicht ist seit einem Säure-Angriff entstellt, jetzt hilft Vanessa Münstermann Menschen in ähnlicher Lage: Ein halbes Jahr nach Gründung ihres Vereins "AusGezeichnet" hätten sich viele Betroffene gemeldet, auch aus Indien und Brasilien, sagte die 28-Jährige am Freitag in Hannover.