Säugling vor Pfarrheim ausgesetzt: Polizei ermittelt

Ein erst wenige Stunden altes Baby ist am Montag im emsländischen Wesuwe in einem Pappkarton vor einem Pfarrheim ausgesetzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fand eine Reinigungskraft am Morgen vor der Eingangstür den Karton mit dem kleinen Mädchen.