Parteien

SPD will Teil der VW-Dividende für Bildung investieren

Die niedersächsische SPD will künftig ein Drittel der Dividendenzahlungen von VW an das Land einem Fonds für Bildung und Innovationen zuführen. Auf der Basis der vergangenen fünf Jahre könne man mit 57 Millionen Euro jährlich rechnen, sagte der SPD-Landesvorsitzende und Ministerpräsident Stephan Weil am Montag in Hannover.