Wahlen

SPD will Stadt Hannover mit Minderheitsregierung führen

Nach dem Verlust der rot-grünen Mehrheit in Hannover will die SPD künftig als Minderheitsregierung im Stadtrat um wechselnde Mehrheiten werben. "Wir verzichten auf die Bildung einer neuen Koalition", sagte der Vorsitzende des SPD-Stadtverbandes, Alptekin Kirci, am Freitagabend.