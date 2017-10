SPD will Haushaltsüberschuss in die Digitalisierung stecken

Wahlen

Die SPD will im Falle eines Wahlsiegs den Großteil des zu erwartenden Haushaltsüberschusses für das laufende Jahr in den Ausbau der Digitalisierung investieren.

Hannover. Rund 800 Millionen Euro aus den voraussichtlichen Mehreinnahmen sollen in ein Sondervermögen "Digitalisierung in Niedersachsen" fließen, kündigte der SPD-Landeschef und Ministerpräsident Stephan Weil am Montag in Hannover an. Damit solle der Einstieg ins Giganetz mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von 1000 Mbit pro Sekunde finanziert werden. Als Koalitionsangebot an die FDP, die die Digitalisierung zu einem Schwerpunkt ihres Wahlprogramms gemacht hat, wollte Weil das allerdings nicht verstanden wissen. "Das Thema Digitalisierung ist eine Strukturfrage. Dafür brauche ich nicht den Gedanken an Liberale."

Finanzminister Peter-Jürgen Schneider (SPD) hatte am Wochenende gesagt, für 2017 zeichne sich ein Überschuss in einer Größenordnung von bis zu einer Milliarde Euro ab. Bislang war Schneider von einer schwarzen Null im Landeshaushalt ausgegangen. Weil sagte, die restlichen 200 Millionen Euro aus dem Überschuss sollten voraussichtlich in die Sanierung von Krankenhäusern investiert werden.

dpa