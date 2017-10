SPD will FDP doch noch von Ampel-Koalition überzeugen

Parteien

SPD und FDP sind zu einem ersten Gespräch nach der Landtagswahl in Niedersachsen zusammengekommen - die SPD hofft, die Liberalen doch noch von einem Ampelbündnis überzeugen zu können.

Hannover. "Wir gehen ergebnisoffen und lösungsorientiert in diese Runde", sagte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) vor Beginn des Treffens am Mittwoch in Hannover. FDP-Chef Stefan Birkner hatte mehrfach betont, dass seine Partei für eine Ampel mit SPD und Grünen nicht zur Verfügung stehe, er wollte vor der Unterredung aber keinen Kommentar abgeben. FDP-Fraktionsvize Jörg Bode sagte, er hoffe auf ein angenehmes Gespräch.

dpa