Der Portikus des Niedersächsischen Landtags. © Holger Hollemann

Parteien

SPD und CDU wollen Sondierungsgespräche aufnehmen

Auf der Suche nach einem Regierungsbündnis in Niedersachsen haben sich SPD und CDU bei einem ersten Treffen auf ein Sondierungsgespräch geeinigt. Dies solle in der kommenden Woche stattfinden, sagte der CDU-Landesvorsitzende Bernd Althusmann am Donnerstag in Hannover.