SPD und CDU sprechen über Asylzentren in Niedersachsen

Parteien

In Niedersachsen läuft vieles auf eine große Koalition hinaus. In ihrem Sondierungsgespräch haben SPD und CDU auch über die Flüchtlingspolitik und die mögliche Einrichtung von Asylzentren diskutiert. Kritik an diesen Plänen kommt von den Grünen.

Hannover. Nach der Bildung einer großen Koalition könnte es in Niedersachsen zentrale Aufnahmeeinrichtungen für Flüchtlinge geben. Die Möglichkeit, Flüchtlinge bis zur Klärung ihres Status in solchen Einrichtungen unterzubringen und nicht direkt nach der Registrierung auf Kommunen zu verteilen, sei Thema des Sondierungsgesprächs zwischen SPD und CDU gewesen. Das berichtet die "Nordwest-Zeitung" (Freitag) und beruft sich dabei auf Informationen aus Teilnehmerkreisen. In Vorbereitung einer gemeinsamen Regierung von SPD und CDU nahmen am Freitag die Fachgruppen ihre Arbeit auf.

CDU-Generalsekretär Ulf Thiele bestätigte, dass zentrale Asylzentren in der Debatte seien. "Über das Thema wird ergebnisoffen diskutiert", sagte Thiele der Deutschen Presse-Agentur. Es gehe um das Verfahren und den Zeitpunkt, wann ein Flüchtling aus der Aufnahmeeinrichtung an eine Kommune vermittelt wird. "Eine der Fragen ist, ob dies vor oder nach der Entscheidung über den Status des Flüchtlings geschieht." In den Verhandlungen würden viele Themen ergebnisoffen diskutiert, hieß es von der SPD. Den konkreten Fall wolle man derzeit aber nicht kommentieren.

Kritik an den Plänen kam von den Grünen, die auf einen Verfahrensstau beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) verwiesen. "Es ist unseriös, die anhaltenden Probleme beim Bamf durch Asylzentren in Niedersachsen lösen zu wollen", sagte die Fraktionsvorsitzende Anja Piel. Eine schnelle dezentrale Unterbringung mache weiterhin aus vielen Gründen Sinn. "Nach der Zeit der starken Flüchtlingsbewegungen haben wir auch in Niedersachsen Leerstand in den Flüchtlingseinrichtungen der Kommunen", so Piel. Der Ruf nach Asylzentren sei deshalb unverständlich.

Am Freitagnachmittag nahmen in Vorbereitung der Koalitionsverhandlungen mehrere Fachgruppen ihre Arbeit auf. "Wir werden uns heute, am Samstag und Montag treffen", sagte der Landtagsabgeordnete Marcus Bosse (SPD) aus der Gruppe Umwelt am Freitag. Aufgabe der Fachgruppen ist es, die Leitlinien für verschiedene Kapitel der Landespolitik im neuen Koalitionsvertrag festzulegen.

Untergliedert sind die Fachgruppen in die Bereiche Rechtsstaat, Bildung und Wissenschaft, Wirtschaft und Arbeit, Soziales, Ländlicher Raum/Umwelt, Landesentwicklung sowie Haushalt und Finanzen. Die Fachgremien sollen bis spätestens kommenden Donnerstag ihre Beratungen abgeschlossen haben. Bereits am Dienstag treffen sich die Lenkungsgruppen der beiden Parteien unter Leitung von Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und CDU-Landeschef Bernd Althusmann, um erste Ergebnisse aus den Fachgruppen zu diskutieren.

Bei der Landtagswahl am 15. Oktober hatte die regierende SPD gesiegt, es reichte aber nicht für eine Fortsetzung des rot-grünen Regierungsbündnisses. Die CDU war zweitstärkste politische Kraft geworden.

dpa