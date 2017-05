SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann. © Soeren Stache/Archiv

Parteien

SPD und CDU legen Kandidaten für Bundestagswahl fest

SPD und CDU in Niedersachsen bestimmen heute ihre Kandidatenlisten für die Bundestagswahl - an der Spitze setzen beide Parteien auf bekannte Namen. Die SPD will mit Thomas Oppermann aus Göttingen als Spitzenkandidaten in die Wahl gehen.