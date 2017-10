Parteien

SPD und CDU beraten über Optionen nach der Landtagswahl

Auf dem Weg zur Bildung einer neuen Landesregierung führt die niedersächsische SPD heute ein Gespräch mit der CDU. Es ist das dritte Treffen mit möglichen Koalitionspartnern in dieser Woche: Am Dienstag hatte es bereits eine Unterredung der Sozialdemokraten mit den Grünen gegeben, am Mittwoch folgte eine Beratung mit der FDP.