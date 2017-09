Ministerpräsident Stephan Weil. © Holger Hollemann/Archiv

Parteien

SPD stellt bei Parteitag Weichen für die Landtagswahl

Die niedersächsische SPD hat am Sonntag in Hannover ihren Parteitag begonnen. Die rund 200 Delegierten wollen über das Wahlprogramm und die Kandidatenliste für die Landtagswahl am 15. Oktober entscheiden.