Wahlen

SPD regiert in Hannover künftig mit FDP und Grünen

Nach dem Verlust der rot-grünen Mehrheit in Niedersachsens Landeshauptstadt Hannover regiert die SPD dort künftig mit den Grünen und der FDP. Das kündigte die SPD am Mittwoch an.