SPD redet zuerst mit Grünen über Koalitionsoptionen

Nach ihrem Sieg bei der Landtagswahl in Niedersachsen will die SPD zuerst mit den Grünen über Koalitionsmöglichkeiten reden. "Das gehört sich so", sagte der Parteichef und Ministerpräsident Stephan Weil am Montagabend in der NDR Sendung-"Hallo Niedersachsen".