Ein Wähler wirft seinen Stimmzettel in die Wahlurne. © Michael Kappeler

Wahlen

SPD laut Hochrechnung in Bremen nur noch knapp vor CDU

Die SPD hat bei der Bundestagswahl in Bremen an Zustimmung verloren. Nach einer Hochrechnung des Landeswahlleiters (Stand: 22.15 Uhr) auf Basis von 290 der 558 Wahlbezirke kam die Partei von Regierungschef Carsten Sieling am Sonntag auf 26,9 Prozent der Stimmen.