Stephan Weil (SPD) winkt während des Parteitages der SPD. Foto: Peter Steffen/Archiv

SPD kürt Weil zum Spitzenkandidaten für Landtagswahl

Die niedersächsische SPD hat Ministerpräsident Stephan Weil offiziell zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl am 15. Oktober bestimmt. Die Delegierten wählten den 58-Jährigen am Sonntag in Hannover einstimmig auf Platz eins der Landesliste.