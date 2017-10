SPD in Niedersachsen knapp vor CDU

Wahlen

Wenige Tage vor der Landtagswahl wird es für die Kandidaten ernst: Im TV-Duell treffen Ministerpräsident Stephan Weil und CDU-Herausforderer Althusmann im NDR aufeinander. Die neueste Umfrage verzeichnet einen hauchdünnen Vorsprung für die SPD.

Hannover. Wer hat die Nase vorn in Niedersachsen? Das Rennen um die Macht wird wenige Tage vor der Landtagswahl immer fesselnder. Nach einer neuen Umfrage liegt die SPD mit 33 Prozent knapp vor der CDU, die auf 32 Prozent kommt. Das verspricht große Spannung beim TV-Duell, zu dem die Spitzenkandidaten beider Parteien, Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und sein CDU-Herausforderer Bernd Althusmann, am Dienstag zusammenkommen wollen.

Die am Montag veröffentliche repräsentative Umfrage des Instituts INSA im Auftrag der "Bild"-Zeitung ist die erste in diesem Landtagswahlkampf, in der die SPD vor der CDU liegt. FDP und Grüne erreichen demnach jeweils 10 Prozent. Die AfD liegt bei 7 Prozent und wäre damit im niedersächsischen Landtag, die Linke kommt in der Umfrage auf 5 Prozent und müsste um den Einzug zittern. In Umfragen von anderen Instituten hatten CDU und SPD zuletzt gleichauf gelegen.

Auch nach der neuesten Umfrage hat die rot-grüne Regierungskoalition von Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) keine Mehrheit, es reicht aber auch nicht für Schwarz-Gelb unter dem Herausforderer Bernd Althusmann (CDU). Rechnerisch möglich sind eine große Koalition aus CDU und SPD, ein Jamaika-Bündnis aus CDU, Grünen und FDP sowie eine Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP. Für Rot-Rot-Grün würde es knapp werden. "Jamaika" stehen CDU, FDP und Grüne eher ablehnend gegenüber, wollen ein solches Bündnis aber auch nicht ausschließen. Die FDP hat sich klar gegen eine "Ampel" ausgesprochen.

Am Dienstagabend treffen Weil und Althusmann zu ihrem einzigen TV-Duell vor der Wahl aufeinander. Der Kommunikationswissenschaftler Wilfried Köpke aus Hannover erwartete eine kämpferische Debatte. "Es zählt für beide Kandidaten: Wen kriege ich an diesem Abend von den Unentschlossenen an die Wahlurne?", sagte Köpke der Deutschen Presse-Agentur.

Weil werde die Umstände des Wechsels der grünen Abgeordneten Elke Twesten zur CDU und deren Verantwortung dafür zum Thema machen. Althusmann werde versuchen, Weil mit der Affäre um Fehler bei Auftragsvergaben der Landesregierung und dem Thema VW zu attackieren, erwartet Köpke. Entscheidend für den Erfolg beim Zuschauer sei aber letztendlich die Glaubwürdigkeit der Spitzenkandidaten.

Einen Tag vor dem Fernseh-Duell liefen sich die Spitzenkandidaten der vier derzeit im Landtag vertretenen Parteien am Montag in einer Debatte mit Schülern warm. Die Politiker ließen sich von den vier Landessiegern des Wettbewerbs "Jugend debattiert" jeweils einzeln auf den Zahn fühlen. Dabei ging der Braunschweiger Gymnasiast Konstantin Köhler mit dem CDU-Konzept der Digitalisierung der Schule hart ins Gericht. "Es ist doch nicht die Aufgabe der Schule, uns beizubringen, wie man das Hintergrundbild auf einem Tablet ändert", sagte er in der Debatte mit Althusmann. Soziale Werte seien auch in Zukunft wichtig, dies müsse Schule weiterhin vermitteln. "Alle Berufe, die Sie ergreifen werden, werden stark digitalisiert sein", entgegnete Althusmann, der wie Weil zum Treffen mit den Jugendlichen ohne Krawatte erschienen war.

Ministerpräsident Weil musste sich von der Gymnasiastin Merle Paulick aus Buchholz vorhalten lassen, das SPD-Konzept von gebührenfreier Bildung sei nicht wirklich gerecht. "Gebührenfrei bedeutet ja nicht kostenfrei. Wo so soll das Geld denn herkommen? Wenn das über Steuern der Fall ist, dann wäre die Belastung doch wieder bei der Bevölkerung." Weil entgegnete, Niedersachsen könne sich den Einstieg in die gebührenfreie Bildung leisten, da der Haushalt saniert sei.

dpa