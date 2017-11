SPD-Nachwuchs gegen große Koalition in Niedersachsen

Landtag

Der SPD-Nachwuchs in Niedersachsen hat sich gegen die Bildung einer Großen Koalition mit der CDU im Land ausgesprochen. "Das Resultat einer Groko wäre eine sehr kleine Opposition, die zu einer Stärkung der AfD und somit des rechten Randes führen würde", sagte die Landesvorsitzende Amy Selbig am Mittwoch.

Hannover. Die junge Frau aus Osnabrück steht zusammen mit Jakob Blankenburg aus dem Kreis Uelzen an der Spitze der Jusos in Niedersachsen. Blankenburg sagte, eine Große Koalition werde die im Wahlkampf klar erkennbaren Unterschiede zwischen den SPD und CDU unscharf werden lassen und der Glaubwürdigkeit der Politik insgesamt schaden.

Auch der Nachwuchs der Grünen in Niedersachsen lehnt eine Große Koalition ab. "Wenn eine Zusammenarbeit mit uns Grünen aus Sicht der FDP in einer Jamaika-Koalition möglich ist, muss es doch auch in einer Ampel möglich sein", sagte einer der Sprecher der Grünen Jugend Niedersachsen, Timon Dzienus.

dpa