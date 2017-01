Soziales

SPD: Landkreise erhalten Geld für mehr Kita-Personal

Die SPD will 60 Millionen Euro an die Landkreise in Niedersachsen geben, um für mehr Personal in Kindertagesstätten zu sorgen. Das sagte die SPD-Fraktionsvorsitzende im Landtag, Johanne Modder, der "Oldenburgischen Volkszeitung" (Samstag).