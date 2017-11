Martin Schulz spricht vor der SPD-Konferenz mit Journalisten. © Peter Steffen

Parteien

SPD-Kursdebatte: Schulz will mehr Mitspracherecht der Basis

SPD-Chef Martin Schulz hat sich bei der Regionalkonferenz der Partei in Niedersachsen für mehr Mitspracherecht der Basis ausgesprochen. "Ich will, dass die Basis der Partei stärker mitbestimmt", sagte Schulz bei seiner Ankunft am Samstag.