Niedersachsens SPD-Generalsekretär Detlef Tanke. © Holger Hollemann/Archiv

Parteien

SPD-Generalsekretär tritt bei Landtagswahl nicht wieder an

Der Generalsekretär der Niedersachsen-SPD, Detlef Tanke, tritt bei der Landtagswahl am 14. Januar 2018 nicht mehr für den Landtag an. Das teilte der 60-Jährige am Donnerstag in Hannover mit.