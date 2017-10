Wahlen

SPD-Generalsekretär Heil: "Noch ist Rot-Grün nicht am Ende"

SPD-Generalsekretär Hubertus Heil setzt darauf, dass die rot-grüne Regierung in Niedersachsen weitermachen kann. "Noch ist Rot-Grün nicht am Ende", sagte Heil am Sonntagabend in der ARD.