Freizeit

In Osnabrück muss die für Sonntag geplante Eröffnung einer neuen Rutschen-Attraktion verschoben werden: Der TÜV lehnte am Donnerstagabend die Freigabe der knapp 70 Meter langen und etwa zehn Meter hohen Trichterrutsche "Twist" im Nettebad ab, sagte ein Sprecher der Stadtwerke am Freitag.

Osnabrück. Bei der Überprüfung habe sich gezeigt, dass sehr große, kräftige und rasante Rutscher zu schnell werden und sich verletzen könnten.

In der Rutsche sausen Badegäste mit hoher Geschwindigkeit in einen Trichter. Dort angekommen, rotieren sie zunächst einige Runden wie eine Roulettekugel, bevor sie förmlich in ein Loch verschluckt werden. Bei einem kräftigen Testrutscher seien die Fliehkräfte so groß gewesen, dass er mit zu viel Schwung unsanft in das Loch katapultiert worden sei. Dem Mann sei nichts passiert. Bei langsameren und kleineren Rutschern habe es keine Probleme gegeben.

In der nächste Woche soll in den Trichter eine Art Leitplanke montiert werden, um die Geschwindigkeit von zu schnellen Badegästen zu drosseln. Noch in derselben Woche soll der TÜV erneut eine Überprüfung vornehmen.

Der Rutschenpark des Nettebads mit sechs Großrutschen gehört nach Angaben der Stadtwerke zu den größten in Norddeutschland. 2015 zählte das Freizeitbad 745 000 Besucher.

dpa