Russischer Minister: Schröder-Engagement bedeutsam

Energie

Russlands Energieminister Alexander Nowak zeigt sich erfreut, dass Altkanzler Gerhard Schröder einen hohen Posten beim russischen Ölkonzern Rosneft übernehmen will.

Berlin. "Meines Erachtens ist Schröders Kandidatur ein sehr bedeutsames Ereignis und für den Markt positiv", sagte er der Zeitung "Die Welt" (Online/Mittwoch). Schröder trete "für eine konsequente Wiederherstellung und Entwicklung der Beziehungen zwischen Russland und Europa beziehungsweise Russland und Deutschland" ein. "Das ist doch ein positives Faktum."

Dass Schröder in den Rosneft-Aufsichtsrat einziehen soll, ist seit längerem bekannt. Unklar ist noch die genaue Aufgabe. Zuletzt erhärtete sich einem russischen Agenturbericht zufolge, dass der Altkanzler den Vorsitz des Aufsichtsrats übernehmen soll. Die Entscheidung darüber fällt an diesem Freitag. Nowak lobte in der "Welt" Schröders "große Erfahrung und sein fachliches Know-how".

Die Personalie Schröder hatte im Bundestagswahlkampf scharfe Kritik vor allem bei der CDU und bei der Opposition in Berlin ausgelöst. Die Europäische Union hat den Staatskonzern Rosneft wegen Russlands Rolle im Ukraine-Konflikt 2014 mit Sanktionen belegt.

dpa