Hannover/Wiesbaden

Das geht aus Zahlen hervor, die das Statistische Bundesamt am Mittwoch veröffentlichte. Demnach hatten in Niedersachsen im Vorjahr 21,1 Prozent der Menschen einen Migrationshintergrund. 2016 hatte die Quote bei 19,6 Prozent gelegen.

Bundesweit lag 2017 der Anteil bei 23,4 und in Bremen bei 32 Prozent. Eine Person hat bei der Statistik einen Migrationshintergrund, wenn sie selbst oder mindestens ein Elternteil nicht mit deutscher Staatsangehörigkeit geboren wurde.

Von den 1,656 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund in Niedersachsen haben der Statistik zufolge 245 000 polnische, 203 000 russische und 187 000 türkische Wurzeln. Rund 160 000 stammen aus Kasachstan, 85 000 aus Syrien und 42 000 aus den Niederlanden. Es folgen das Kosovo (39 000), Rumänien (38 000), Italien (35 000) und der Irak (33 000).

Mit deutschlandweit 19,3 Millionen Menschen habe der Anteil der Bevölkerung mit Migrationshintergrund im vergangenen Jahr einen neuen Höchststand erreicht, wie das Bundesamt mitteilte. Im Vergleich zu 2016 sei die Zahl der Menschen mit ausländischen Wurzeln um 4,4 Prozent gestiegen. Die Zahlen beruhen auf dem Mikrozensus, einer Stichprobenerhebung unter deutschen Haushalten.

dpa