Zahlreiche Euro-Banknoten. © Daniel Reinhardt/Archiv

Rund eine Million Euro Soforthilfe für Hochwasser-Opfer

Knapp ein halbes Jahr nach dem Hochwasser vor allem in Südniedersachsen hat das Land bereits rund eine Millionen Euro an Soforthilfe bewilligt. Das Geld kommt den vom Hochwasser geschädigten Menschen zu Gute, teilte das Umweltministerium in Hannover mit.