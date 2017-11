Rund 75 Gräber auf Friedhof in Hannover geschändet

Kriminalität

Unbekannte schänden in Hannover Dutzende von Gräbern. Sie zerstören Grabgestecke und beschädigen Grabplatten. Die Polizei ermittelt.

Hannover. Auf einem Friedhof in Hannover haben Chaoten rund 75 Gräber geschändet. Die Unbekannten beschädigten in der Nacht zum Samstag im Stadtteil Ricklingen mehrere Grabplatten und einen Grabstein, sie zerstörten und verstreuten zudem Grabgestecke, Grablichter und -schmuck. Hinweise auf okkulte Handlungen gebe es nicht, teilte eine Polizeisprecherin am Sonntag mit. Den Verursachern sei es ums Zerstören gegangen. Eine Zeugin hatte die Schäden entdeckt und die Polizei alarmiert. Bislang gibt es keine Hinweise auf die Randalierer. Die Polizei ermittelt wegen Störung der Totenruhe und Sachbeschädigung.

dpa