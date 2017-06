Die Bockwindmühle Wettmar-Brammerberg ist zu sehen. Foto: Silas Stein/Archiv

Architektur

Rund 230 Mühlen öffnen am Mühlentag

Am Deutschen Mühlentag können rund 230 Anlagen in Niedersachsen und Bremen besichtigt werden. Bundesweit werden mehr als 1100 Mühlen am Pfingstmontag ihre Tore für Besucher öffnen.