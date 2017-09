Besucher an einem Stand auf der Werkzeugmaschinen-Messe EMO. © Peter Steffen/Archiv

Maschinenbau

Rund 130 000 Fachbesucher bei Messe für Werkzeugmaschinen

Die weltgrößte Messe für Werkzeugmaschinen, die EMO in Hannover, hat nach Veranstalterangaben für viele Hersteller volle Auftragsbücher gebracht. "Laut Umfrage wollen die EMO-Besucher in den kommenden 24 Monaten mehr als 20 Milliarden Euro in Produktionstechnik investieren", teilte die Sprecherin des Vereins Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken, Sylke Becker, zum Abschluss der Messe am Samstag mit.