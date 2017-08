Drei Seehunde am Strand der ostfriesischen Insel Juist. © Ingo Wagner/Archiv

Tiere

Rund 10 000 Seehunde im niedersächsischen Wattenmeer gezählt

Im Wattenmeer zwischen Ems und Elbe sind in diesem Sommer so viele Seehunde gezählt worden wie nie zuvor. Knapp 10 000 Tiere wurden bei insgesamt 15 Flügen in dem Gebiet erfasst, wie das Niedersächsische Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit am Montag mitteilte.