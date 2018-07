Die Jugendherbergen im Nordwesten Niedersachsens haben in den ersten sechs Monaten ein Plus bei Übernachtungen und Gästezahlen verbucht. Der Landesverband Unterweser-Ems registrierte für seine 27 Herbergen, zu denen auch Bremen zählt, im ersten Halbjahr 2018 rund 307 000 Übernachtungen und damit 2,4 Prozent mehr als in den ersten sechs Monaten 2017, wie der Verband auf dpa-Anfrage mitteilte.